Naturschutzbund Rheinberg : Mistelzweige beim NABU erhältlich

Misteln machen sich auf den Ästen von Wirtsbäumen breit. Foto: NABU

Orsoy Die Naturschützer geben die Zweige am Samstag auf dem Parkplatz an der Bendstege in Orsoy gegen eine Spende ab. Der Erlös fließt in den Erhalt der Streuobstwiese.

Der Nabu bietet Mistelzweige aus der Obstwiese am Kuhteich in Orsoy an. Am Samstag, 30. November, können Interessierte ab 11 bis 14 Uhr an der Obstwiese auf dem Parkplatz vor dem Friedhof Bendstege frisch geschnittene Misteln gegen eine Spende abholen. Der Erlös fließt über die Nabu-Kreisgruppe Wesel in den Erhalt der Streuobstwiese und in das Steinkauz-Schutzprogramm. Bestellwünsche nimmt Sylvia Oelinger unter Tel. 02844 2725 entgegen.

Gerade in den Wintermonaten lassen sich Misteln in den kargen Ästen der Laubbäume gut ausfindig machen. Die sogenannten Halbschmarotzer, die gerne die Leitungsbahnen der Wirtsbäume anzapfen, hängen wie große Nesterbälle mitten im Baum. Es gibt drei verschiedene Mistelarten, wobei neben der Tannen-Mistel und der Kiefern-Mistel nur die Laubholz- oder weißbeerige Mistel Viscum album am Niederrhein zu Hause ist.

Und noch ein Gast ist in dieser Jahreszeit dort zu beobachten. Die Misteldrossel. Sie ernährt sich im Herbst und Winter gerne von den weißen Beeren. Die Samen der Beeren wandern durch den Magen der Drossel und gelangen durch den Kot nach und nach auf die Äste der Wirtschaftsbäume. So sorgt diese Vogelart dafür, dass sich die Mistel in der freien Natur vermehren kann. Daher auch der Name, der aus dem altgermanischen „Mist“ im Sinne von Kot und Urin abgeleitet wurde. Die größte einheimische Drosselart ist leicht an ihrer stark gesprenkelten Brust, an ihrem rasanten Flug in lang gezogenen Wellen und an ihrer sattbraunen Flügeloberseite zu erkennen.

(RP)