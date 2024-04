Klassik-Konzert in der Rheinberger Stadthalle Minguet-Quartett beendet die Klassik-Spielzeit

Tickets im Vorverkauf für das Klassik-Konzert in der Rheinberger Stadthalle sind noch zu bekommen,. Es gibt sie im Vorverkauf bei Audio-Video Christian Komossa an der Orsoyer Straße 11 in Rheinberg, in der Buchhandlung am Rathaus, Moerser Straße 239 in Kamp Lintfort sowie bei der Tourist-Info Moers an der Kirchstraße 27 in der Moerser Innenstadt. Arnim Bartetzky, der Vorsitzender der Musikalischen Gesellschaft, und seine Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf ein hoffentlich gut besuchtes Konzert.