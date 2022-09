Rheinberger Band ist in Minden mit dabei : Betontod sind heiß auf das Konzert mit den Toten Hosen

Betontod: Adam Krosny (v.l., Bass), Maik Feldmann (Schlagzeug), Frank Vohwinkel (Gitarre), Olli Meister (Gesang) und Mario Schmelz (Gitarre). Foto: Boris Breuer

Rheinberg Am Samstagabend endet die Deutschland-Tour der Toten Hosen auf Kanzlers Weide in Minden vor 40.000 Zuschauern. Mit dabei sind Betontod aus Rheinberg im Vorprogramm.

Für die Rheinberger Punkrockband Betontod ist dieser Samstag ein ganz besonderer Tag: Die Musiker treten erstmals in ihrer 32-jährigen Band-Geschichte im Vorprogramm der Toten Hosen auf. Die Düsseldorfer Superstars beenden am Samstagabend auf Kanzlers Weide in Minden ihre Deutschland-Tournee und spielen dort vor 40.000 Menschen. Zunächst treten Deine Cousine, dann Betontod, dann die Beatsteaks und schließlich Campino & Co auf.

Frank Vohwinkel (Gitarre), Mario Schmelz (Gitarre), Olli Meister (Gesang), Adam Krosny (Bass) und Maik Feldmann (Schlagzeug) freuen sich sehr auf den Abend in Minden – auch wenn ihr Nightlinerbus sie schon morgens um 7.30 Uhr in Rheinberg abholt. „Wir hoffen sehr, dass es ein super Konzert wird, und freuen uns total darauf“, sagte Frank Vohwinkel am Freitag.

Betontod werden rund 30 Minuten Zeit haben, dem Publikum einzuheizen. „Wir fangen mit unserem Song ,Keine Popsongs‘ an“, so der Musiker. „Und dann spielen wir unsere bekanntesten Titel.“

Das Mindener Hosen-Konzert ist das einzige auf der Tour mit einer After-Show-Party. „Wegen Corona waren die Hosen da sehr zurückhaltend“, so „Eule“ Vohwinkel. Aber zum Schluss soll gefeiert werden – mit allen Musikern, die an diesem Abend dabei waren.

Für Betontod ist der Minden-Gig mit den Hosen der letzte in diesem Jahr unter freiem Himmel. Aber natürlich geht es in Hallen weiter. Als nächstes holt die Band am 23. und 24. September in der Enni-Event-Halle in Moers ihre beiden (längst ausverkauften) Konzerte zum 30-jährigen Bestehen nach.

(up)