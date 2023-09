Live-Musik in Rheinberg Mind The Gap treten im To Hoop auf

Die Band Mind The Gap gastiert am Samstag, 16. September, ab 20 Uhr, im To Hoop in Alpsray, Alpsrayer Straße 102. Mind The Gap haben ihre Wurzeln im klassischen Rhythm’n’Blues. Die fünf Musiker setzen stilistsich auf Elemente wie Soul, Funk, Blues, Jazz, Pop und Country. Interpretiert werden nicht nur Klassiker, sondern auch kreative Versionen aus anderen Genres und Zeitepochen. Vertrautes trifft immer wieder auf Neues – das macht ein Konzert mit „Mind The Gap“ zu einem emotionalen Erlebnis, das aus dem Rahmen fällt. Tickets sind im Vorverkauf ab zwölf Euro zu haben, an der Abendkasse kosten sie 13 Euro.