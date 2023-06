Grundschule in Rheinberg Millinger Schulkinder gehen mit Sport in die Projektwoche

Mit Sport ging es in die Projektwoche der Millinger Grundschule am Bienenhaus. Ganz aufgeregt kamen die Kinder gleich in Sportkleidung zum Unterricht in etwas anderer Form. Bereits seit 6.45 Uhr, als viele noch schliefen, begann das dreiköpfige Team der Sporteventagentur Trixitt aus Bochum, bestehend aus Nele, Chris und Kevin, mit dem Aufbau der Spielfelder auf dem Schulgelände. Als die Kinder nach und nach eintrudelten, war das Gelände kaum noch wiederzuerkennen. Ein Zweifelderballplatz, eine Mehrfach-Basketballkorbanlage, ein menschlicher Kicker, eine Staffellaufanlage, eine Wurfstation und eine Ninja-Hüpfburg sorgten für große Augen.