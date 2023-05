Klassentreffen in Rheinberg Wiedersehen nach 55 Jahren

20 ehemalige Schülerinnen und Schüler der früheren Katholischen Volksschule Rheinberg Bauerschaft (die heutige Grundschule am Bienenhaus in Millingen) trafen sich 55 Jahre nach ihrer Entlassung in Rheinberg wieder. Vor fünf Jahren hatten sie sich zuletzt wiedergesehen, auch jetzt gab es abermals viel zu erzählen. Die einstigen Klassenkameraden bedankten sich bei den Organisatoren Christel Faasen (geborene Schumacher) und Brigitte Schwickart. Die weiteste Anreise hatte Roland Schlegel, er wohnt in Saalfeld in Thüringen. Treffpunkt war das Restaurant „Zur alten Apotheke“ am Großen Markt in Rheinberg. Foto: TF