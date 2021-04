Senioreneinrichtung in Rheinberg : Die Millinger Höfe starten ihre WG

Rheinberg Zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Einzelzimmern wollen Individualität sichern, aber auch Gemeinschaft bieten. Auch Hühner sollen angeschafft werden.

Nachdem im Herbst die Kurzzeitpflegestation und das Betreute Wohnen erfolgreich eröffnet haben und der Ambulante Dienst in Millingen und Umgebung unterwegs ist, kommt inzwischen auch Leben in die ambulant betreuten Wohngruppen.

Mit den neu gegründeten Wohngemeinschaften (WG) wird flexibel über 24 Stunden Unterstützung in der Betreuung angeboten. In kleinen Gruppen bietet Einrichtungsleiterin Julia Pertz individuelle Betreuung mit einer personellen Ausstattung an, die auch bei hoher Pflegebedürftigkeit eine Versorgung sichern und Rücksicht auf die jeweilige Biografie des Bewohners nehmen kann.

Es sind zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Einzelzimmern eröffnet worden, in denen jeder WG-Bewohner sein eigenes Zimmer als Rückzugsort hat und gleichzeitig auch die Möglichkeit, in die Gemeinschaft eingebunden zu werden. „In der neu gegründeten Wohngemeinschaft kann besonderer, individueller Bezug zu den Bewohnern hergestellt und damit eine persönliche Alltagsgestaltung nach Belieben ermöglicht werden, die in starren Betreuungsformen so nicht angeboten werden kann“, heißt es von Seiten der Einrichtung.