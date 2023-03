Präsident Wolfgang Gödeke geht nach 30 Jahren Wachablösung bei den Millinger Bürgerschützen

Nachdem alle Berichte verlesen waren und der alte Vorstand entlastet worden war, standen die Neuwahlen an. Wolfgang Gödeke bedankte sich als scheidender Präsident bei allen, die ihn während seiner langen Amtszeit unterstützt und immer zur Seite gestanden haben. Leicht fiel ihm die Abschiedsrede sichtlich nicht. Aber nach so einer langen Amtszeit sei es an der Zeit, das Amt als Präsident niederzulegen und den Weg freizumachen für frischen Wind in der Vorstandsetage. Sein Nachfolger Bernhard Peerenboom formulierte als Ziel für die nächsten Jahre, den BSV weiter zu verjüngen und die Brauchtumspflege dabei nicht aus den Augen zu verlieren.