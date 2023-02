Winterfest in Rheinberg Millinger Bürgerschützen ehren ihre Jubilare

Ebenfalls seit 25 Jahren im Bürgerschützenverein sind Markus, Alfons, Franz, Bernie, Schorsch und Christian von den „Sulzbergern“, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten. Sie hatten einen Gruß per WhatsApp als Video-Botschaft übermittelt. Auch die Preise von der Vereinsmeisterschaft 2022 wurde ausgehändigt. Vereinsmeister Schützen ist Oliver Elsner, er holte auch den A-Pokal, den Aumund-Gedächtnis-Pokal, den Batallionspokal, den 3-Waffenwettkampf, den Vereinsmeister LP und den Luftgewehrvereinsmeister Altersklasse. Vereinsmeisterin Damen ist Janina Elsner, der B-Pokal ging an Friedhelm Spandick, das Zielfernrohr an Ute Becker, Luftgewehrvereinsmeisterin wurde Maren Jermis. Den Hauptpreis – ein Wochenend-Wellness-Gutschein für zwei Personen, gespendet von König Christian Podday mit seinem Thron, ging an Anja Peerenboom.