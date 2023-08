St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen freut sich aufs Schützenfest

So können Gerd van Bommel, Jürgen Ulrich, der noch amtierende König Thomas Gilles, Vogelbauer Hermann Hußmann und die Vorstandsmitglieder Heinz-Joachim Empelmann und Franz Winnekens die Bruderschaft besten Gewissens in die Schützenzeit führen. Los geht es am Samstag. Dann treten um 17 Uhr die Fahnenschwenker am Pflegezentrum Millinger Höfe gleich neben dem Schützenplatz an der Alpener Straße an. Die Millinger Höfe werden erstmals miteinbezogen. Die Einrichtung nahm ihren Betrieb 2020 auf, das letzte Schützenfest der Bruderschaft fand 2019 statt.