Sommerfest in Rheinberg Migrationsbeirat stellte sich in der Begegnungsstätte vor

Um sich einmal vorzustellen, hatte der Migrationsbeirat alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung in die Begegnungsstätte Reichelsiedlung an der Eschenstraße eingeladen. Rund 70 Besucherinnen und Besucher der unterschiedlichsten Nationalitäten waren der Einladung gefolgt und lernten sich in lockerer Atmosphäre kennen. Für das leibliche Wohl war mit Speisen aus aller Herren Länder gesorgt.