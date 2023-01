Rheinberger Sozialausschuss Migrationsbeirat soll jetzt seine Arbeit aufnehmen

Gemäß den Richtlinien haben alle berufenen Personen das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen des Beirates und können sich insofern aktiv in die Beratungen und an Aktivitäten beteiligen. Bei Abstimmungen innerhalb des Gremiums sind jedoch primär die ordentlichen Mitglieder abstimmungsberechtigt. Fehlt in einer Sitzung für eine Abstimmung ein ordentliches Mitglied, bestimmt der Beirat aus den anwesenden stellvertretenden Mitgliedern für diese Sitzung einen Ersatz.