Gastronomie in Rheinberg : Rosin übernimmt das Heesenhofcafé

Rheinberg Anita und Hermann Barten setzen sich zur Ruhe und verpachten ihr Bauernhofcafé, das sie vor 21 Jahren eröffneten. Michael und Beate Rosin geben ihren Betrieb in Saalhoff auf und servieren in Budberg künftig auch Mittagstisch.

Manchmal passen die Dinge einfach. So wie in der Geschichte der Ehepaare Barten und Rosin. Die Bartens aus Budberg möchten ihr Bauernhofcafé Krauthaus Heesenhof nach 21 Jahren in jüngere Hände geben und sich endlich zur Ruhe setzen. Michael und Beate Rosin, die in Millingen leben, stand nach 13 Jahren in ihrem Rosins Restaurant Café in Saalhoff der Sinn nach Veränderung. Nun ist man sich einig geworden: Wenn der Pachtvertrag in Kamp-Lintfort am 31. Januar ausgelaufen ist, übernehmen die Rosins das Heesenhofcafé. Ende Februar, Anfang März, so der Plan, soll es losgehen. Und im Wesentlichen soll alles so bleiben wie bisher.