Schützenfest in Rheinberg Michael Raß ist glücklicher König, Paul van Holt ein guter Verlierer

Dass der Vogel am Ende chancenlos sein würde, war von Beginn an klar. So ist das seit Jahrhunderten, wenn Schützenfest ist. Der Vogel war aus Pappelholz, und Pappelholz splittere nicht, sagten die Experten. Das mag ja sein. Wenn der sich am Ende an der Schraube verzweifelt drehenden Platte aber so der Garaus gemacht wird wie am Montagabend, dann ist nix mehr zu retten. Dann kommt irgendwann einer und holt das Ding runter. So wie Michael Raß das gemacht hat. Schuss, Absturz, Jubel, Arme hoch gerissen, ein Schrei des Glücks, ein neuer König, Glückwünsche. Das war das Rheinberger Schützenfest 2024.