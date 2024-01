Weihnachtsmusik in Rheinberg Erfolg für den Männergesangverein Borth

(up) Über ein erfolgreiches Weihnachtskonzert in der am Sonntagnachmittag sehr gut besuchten St.-Evermarus-Kirche freut sich der Männergesangverein Borth. „Fröhliche Weihnacht“ – dieses Lied gab die Richtung gleich zu Beginn vor. Es folgten andere bekannte und weniger bekannte Stücke wie „Leise rieselt der Schnee“, „Hymne an die Nacht“, „Jerusalem“ und natürlich „O Du Fröhliche“. Als Gäste unterstützen ein Projektchor der Borther Montessorischule und der Posaunenchor Hamminkeln den MGV. Chor-Vorsitzender Theo Hochgreef, der die Zuhörer auch begrüßt hatte, sprach am Ende die Dankesworte. Das Publikum erlebte ein schönes Weihnachtskonzert.