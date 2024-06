Konzert in Rheinberg-Wallach Ahoi-Sause mit Seemannsliedern und frischem Matjes

Eine gelungene Premiere erlebte die Ahoi-Sause im Wallacher Gemeindehaus am Sonntagnachmittag. Das mehrstündige Programm wurde zum leichten Genuss. Während im Gemeindehaus das Publikum an langen Tischen bei Kaffee und Kuchen sich an den verschiedenen musikalischen Darbietungen erfreute, kamen auch die Gäste draußen unter den Sonnenschirmen auf ihre Kosten. Drei musikalische Botschafter begeisterten: das Akkordeon-Orchester Veen unter der Leitung von Steffi van Bebber, der Männergesangverein Borth (MGV) und der gemischte Chor Da Capo. Die Idee, einen solchen sommerlichen Nachmittag mit musikalischer Brise zu gestalten, brachte MGV-Dirigent Dennis Kittner mit. Beide Chöre proben im Gemeindehaus Wallach. Da Capo steht unter der Leitung von Barbara Kleintges-Topoll.