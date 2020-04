Messe Niederrhein : Nichts geht in der Messe Niederrhein

Die Kreativ-Messe Niederrhein hat sich zu einem Besuchermagneten gemausert. Nun hat die Corona-Krise den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Die Corona-Pandemie lässt keine Veranstaltungen zu. Das trifft die Messe Niederrhein in Rheinberg in besonderer Weise. Nach den Antik- und Trödelmärkten ist auch die Kreativ-Messe Ende April abgesagt. Noch gibt es Alternativen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Maibusch

Die Antik- und Trödelmärkte in den Hallen der Messe Niederrhein werden von sofort an nicht mehr stattfinden. Das wurde aus Messe-Kreisen bestätigt. Zu den Gründen war aber nichts zu erfahren. Nur so viel: Davon unberührt sollen andere Veranstaltungen weiterlaufen. Zu einer möglicherweise geplanten Umnutzung der Messehallen könne man nichts sagen.

Junge Märkte, der Veranstalter der Antik- und Trödelmärkte, ist für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Wer beim Veranstalter anruft, wird per Bandansage informiert, dass „im Interesse der Gesundheit von Mitarbeitern, Ausstellern und Besuchern“ auf behördliche Anweisung „bis auf Weiteres keine Veranstaltung mehr stattfindet“. Büro und Callcenter bleiben vorübergehend geschlossen, bis man verlässliche Informationen habe, wann es mit den Veranstaltungen weitergeht. Schon gezahlte Standgelder würden zudem zurückgezahlt.

Info Nach den Gartenträumen ging dann nichts mehr Zurückhaltung Bei der Messe „Gartenträume“ zählten die Veranstalter Anfang März insgesamt 12.400 Besucher. In der Vergangenheit waren es in der Regel rund doppelt so viele. Offenbar hatten viele potenzielle Besucher die Messehallen wegen Corona gemieden. Ausfälle Zuletzt waren die „Tattoo Convention“ am 21./22. März, sowie ein Trödelmarkt am 29. März abgesagt worden.

Es sind bekanntlich schwere Zeiten für Messeveranstalter. Wie in fast allen Branchen mussten auch hier aufgrund behördlicher Anweisung in der Corona-Krise vorerst alle Veranstaltungen abgesagt werden. Zwar sind auf der Internetseite der Messe Niederrhein noch Termine im Jahreskalender gelistet, doch der soll jetzt aktualisiert werden. „Die Veranstaltungen bis zur Jahresmitte wurden verschoben. Ersatztermine sind mit den Veranstaltern jedoch schon vereinbart“, heißt es dazu aus Messe-Kreisen.

Darauf setzt auch Marvin Okken von der Okken GmbH. Zum vierten Mal hätte das Unternehmen vom 24. bis 26. April die „NiederrheinKreativ“ ausgerichtet. „In Absprache mit der Messe Niederrhein haben wir diesen Termin nun verschoben“, bestätigt Marvin Okken, zuständig für die Organisation der Veranstaltungen. Jetzt soll die beliebte Kreativ-Messe für DIY-Fans, Künstler und Handarbeiter vom 19. bis 21. Juni ihre Pforten öffnen.

Doch Marvin Okken hat noch seine Zweifel, ob der Alternativtermin zu halten sein wird. Wie viele Betriebe blickt auch die Okken GmbH mit bangem Blick auf den Tag, an dem entschieden werden soll, ob, wann und in welcher Form die Corona-Beschränkungen gelockert oder aufgehoben werden und derartige Großveranstaltungen wieder durchgeführt werden können. „Wir haben noch einen zweiten Alternativtermin vom 9. bis 11. Oktober“, so Okken. Das sei für das laufende Jahr der letztmögliche Termin überhaupt.

Die große Frage lautet also: Kann in diesem Jahr überhaupt noch eine Veranstaltung stattfinden? Dabei sollte die „Niederrhein Kreativ“ aufgrund des großen Erfolges in der Vergangenheit in diesem Jahr erstmals an drei Tagen die Besucher in die Messe Niederrhein locken. Mit mehr als 130 Anbietern – darunter auch die RP mit einem eigenen Stand – haben so viele Aussteller Interesse angemeldet wie nie zuvor in der Messe Niederrhein.

Inhaltlich bietet die „NiederrheinKreativ“, was das Herz von passionierten Bastlern und Hobbykünstlern höher schlagen lässt: Wolle, Stoffe, Scrapbooking, Perlen, Stempel, Papiere, Kurzwaren und Glasarbeiten. Über 30 Workshops aus verschiedensten Themenbereichen ergänzen das Programm. Hier werden neben eher klassischen Fertigkeiten wie Stricken, Malen und Schmuckgestaltung auch moderne Techniken wir Airbrushen und Punch Needle vermittelt. Neu ist ein Bühnenprogramm mit Vorführungen bekannter TV-Stars. „In Rheinberg läuft die Messe überaus erfolgreich, so dass wir auch in Zukunft auf jeden Fall mit dem Standort planen“, bestätigt Marvin Okken. Der Termin für nächstes Jahr steht schon: Dann soll die Messe vom 23. bis 25. April stattfinden.