Messe Niederrhein : Corona-Virus: Tattoo-Messe soll trotzdem stattfinden

Die Messe Niederrhein will wegen Corona erst einmal keine Veranstaltungen in ihren Hallen stattfinden lassen. Foto: RP/Christoph Reichwein

Rheinberg Der Veranstalter der „Tattoo Convention“, Marco Dörr, geht davon aus, dass seine Veranstaltung planmäßig stattfindet.

Die Messe Niederrhein in Rheinberg hat angekündigt, vorerst alle Veranstaltungen in ihren Hallen am Annaberg ausfallen zu lassen. Als Grund nannte ein Sprecher am Dienstag die weitere Ausbreitung des Corona-Virus. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen“, so der Mitarbeiter. Diese Regelung gelte „bis auf Weiteres“, man werde de Entwicklung verfolgen und weitere Entscheidungen davon abhängig machen.

Im Monat März seien voraussichtlich die „Tattoo Convention“ am Samstag, 21. März, und am Sonntag, 22. März, sowie ein Trödelmarkt am Sonntag, 29. März betroffen. Der Veranstalter der „Tattoo Convention“, Marco Dörr, widersprach dieser Aussage ganz entschieden. „Nach jetzigem Stand findet die Tattoo Convention planmäßig am 21. und 22. März in Rheinberg statt. Wir haben nicht vor, sie abzusagen. Wir stehen in engem Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt, haben aber noch nicht mit der Messe gesprochen.“ Dörr sagte, dass er einen Mietvertrag mit der Messe Niederrhein zur Nutzung der Hallen abgeschlossen habe: „Wenn wir der Veranstalter sind, kann die Messe nicht einfach absagen.“ Auf der Seite www.die-tattooconvention.de informiere man aktuell darüber, wie es nun weitergeht.