Planung für Unternehmerpark in Rheinberg Messe-Entscheidung sollte bald fallen

Also: Spätestens seit der gut besuchten Info-Veranstaltung in dieser Woche in der Stadthalle sind alle Argumente – von beiden Seiten – ausgetauscht. Das Feintuning sollte beginnen. Die Fronten sind nicht so verhärtet, dass nicht auch eine Einigung möglich sein sollte. Die betroffenen Unternehmen (die schließlich Arbeitsplätze schaffen) müssen ihre Pläne so realisieren können, dass sie wirtschaftlich tragbar sind. Aber die betroffenen Menschen müssen sich in ihrer Stadt auch wohl und ernst genommen fühlen.