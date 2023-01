Baumesse in Rheinberg Wenn der Strom aus dem Zaun kommt

Info

Öffnungszeiten Die Messe Bauen-Wohnen-Renovieren-Energiesparen in den Hallen der Messe Niederrhein (An der Rheinberger Heide) ist am Samstag, 28. Januar, und am Sonntag, 29. Januar, jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt. Parken auf dem Messegelände kostet drei Euro.