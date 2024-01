Messe-Anwohnern fehlt eine Lösung für das Verkehrsproblem

Die Bima sagt allerdings: „Nach Durchsicht der überarbeiteten Beschlussvorlage sehen wir dringenden Redebedarf. Denn das wichtigste Thema Verkehrsaufkommen ist immer noch nicht ansatzweise geklärt.“ Das erwartete Verkehrsaufkommen, das 2017 angegeben wurde, soll jetzt steigen. Demnach liege die Summe der an Werktagen über die Römerstraße abgewickelten Autofahrten zwischen 1900 pro Tag In Variante 3 und rund 2800 in Variante 4. Das Schwerverkehrsaufkommen liege in den Varianten 1 bis 3 bei rund 436 Fahrzeugen pro Tag, was 20 bis 23 Prozent entspreche. In der Variante 4 seien es 621 Fahrzeuge pro Tag (22 Prozent). Zusätzlich dazu seien 115 Autofahrten pro Tag aus dem über die Alpsrayer Straße angebundenen südlichen Gebäude des Mischgebiets zu erwarten.