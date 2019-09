Evermarus-Schützen : Merlin Schrörs ist neuer Kinderkönig in Borth

Merlin Schrörs ist neuer Kinderkönig in Borth

Der neue Kinderkönig in Borth, Merlin Schörs (2.v.l), mit seiner Königin und Schwester Stacy Schrörs sowie den Brüdern Levin und Maximilian. Foto: Schützen

Borth Mit dem 174. Schuss ging der Vogel beim Kinderschützenfest in Borth zu Boden.

Bei bester Stimmung fand nach dem Antreten auf der Festwiese an der Wallacher Straße das Preis- und Königsschießen statt. Den ersten Preis (Kopf) erzielte Maximilian Schrörs, den zweiten Preis (Schwanz) Leon Schneider, den dritten Preis (rechter Flügel) Merlin Schrörs und den vierten Preis (linker Flügel) Jan Albert. Die weiteren Preise gingen in der Reihenfolge an Vorjahreskinderkönig Simeon Deppe, Maik Lisken, Jan Weiß, Julia Baron, Neele Baaken und Marit Haupt.