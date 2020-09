Blaulicht-Ticker : Mercedes Sprinter in Borth gestohlen

Die Polizei hofft auf Hinweise möglicher Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

(up) Die Polizei teilte mit, dass in der Nacht zu Dienstag ein auf der Drüpter Straße in Borth abgestellter Mercedes Sprinter mit Krefelder Kennzeichen gestohlen worden ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Bisher noch unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag in der Zeit zwischen 1.30 und 5.50 Uhr einen weißen Mercedes-Benz Sprinter mit Pritschenaufbau gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Fahrzeug sei an der Drüpter Straße in Borth abgestellt gewesen und ist auf das Kennzeichen KR-KB 39 zugelassen.