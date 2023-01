Unfall in Rheinberg Mercedes drückt Pedelec-Fahrer gegen eine Hauswand

Mitten in der Rheinberger Innenstadt hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilte, seien gegen 15 Uhr ein Auto – ein Mercedes A-Klasse - und ein Pedelec parallel auf der Rheinstraße Richtung Altes Rathaus gefahren. In Höhe des Barber-Shops gegenüber des Underberg-Gartens habe der Mercedes-Fahrer plötzlich gewendet und dabei den Pedelec-Fahrer aufgegabelt. Der Mann sei mit seinem Elektrorad gegen eine Hauswand gedrückt worden. Zeugen berichteten, durchdrehende Reifen und Schreie gehört zu haben. Der hinzugerufene Rettungsdienst habe sich um den Radfahrer gekümmert. Der sei aber nur leicht verletzt worden – wohl auch deshalb, weil er einen Helm getragen habe, mutmaßte die Polizei. In der Innenstadt staute sich der Verkehr, Busse konnten die Unfallstelle zunächst nicht passieren.