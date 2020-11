Wegen des Andrangs am Corona-Test-Zentrum : Melkweg bleibt an Corona-Test-Tagen Einbahnstraße

Das Corona-Testzentrum des DRK-Kreisverbandes zieht bald vom Melkweg an einen anderen Standort. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die vorübergehende Einbahnstraßenregelung auf dem Melkweg in Rheinberg bleibt vorerst bestehen. Die Regelung habe sich bewährt, teilte die Stadtverwaltung mit. Das DRK testet künftig nicht mehr am Melkweg in Rheinberg – die Verhandlungen wegen eines neuen Standortes laufen.

Daher soll sie in Abstimmung mit der Polizei beibehalten werden, wenn das DRK den Drive-In für Corona-Tests öffnet: am Donnerstag, 5. November, von 8 Uhr bis 13 Uhr, und am Samstag, 7. November, von 8 bis 16 Uhr. Besucher des Corona-Testzentrum werden gebeten, ausschließlich über das Gewerbegebiet Winterswick zu kommen. Die Einbahnstraßenregelung gilt ab Industriestraße kommend in Fahrtrichtung bis zum Kreisverkehr / Rheinberger Straße / (L 155). Die Einbahnstraßenregelung war eingeführt worden, weil sich vor dem Testzentrum lange Staus gebildet hatten und ein Verkehrschaos entstanden war. Sie galt bereits an den vergangenen Corona-Test-Tagen (Samstag, Montag und Mittwoch).