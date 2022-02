Bürgerinitiative in Rheinberg bittet um Spenden : Mehr Sterne für das Stadtburgareal

Bürgerinitiative in Rheinberg bittet um Spenden

Rheinberg Die Rheinberger Bürgerinitiative Rund um den Pulverturm bittet um Spenden für die Anschaffung weiterer Herrnhuter Sterne. Die bereits verfügbaren Sterne sind jetzt nach drei Monaten abgehängt worden.

Da die Sterne bei Spaziergängern und Anwohnern gut ankamen, will der Verein versuchen, das Stadtburgareal und die Pulverturm-Schule im Winter durch zwei weitere Sterne komplett rundherum zu schmücken und so die besondere Stellung dieses Areals mit seinen vielen Denkmälern, die der Verein erhalten und beleben will, erlebbar zu machen.