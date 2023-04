Energiepolitik in Rheinberg Mehr Photovoltaik trotz Denkmalschutz

In Rheinberg soll es einfacher werden, in denkmalgeschützten Bereichen Solaranlagen auf Gebäude zu bauen. Seit das neue Denkmalschutzgesetz des Landes Mitte vergangenen Jahres in Kraft getreten ist, ist geregelt, dass bei einer Entscheidung zur Genehmigung auch angemessen berücksichtigt werden muss, wie es um die Belange von Wohnungsbau, Klima und den Einsatz erneuerbarer Energien sowie der Barrierefreiheit bestellt ist.