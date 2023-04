Trainings-Wochenende in Rheinberg Mehr Frauen für den Bogensportclub

Rheinberg · Der BSC Rheinberg bietet am 20. und 21. Mai ein Trainings-Wochenende für Mädchen und Damen an. Der Club hofft auf mehr Frauen-Power an Pfeil und Bogen.

27.04.2023, 05:40 Uhr

Die Rheinberger Bogenschützen wünschen sich weibliche Unterstützung und hoffen auf neue Mitglieder. Foto: BSC

Der Bogensport sei ein vielseitiger Sport, sagt Michael Süßelbeck, Geschäftsführer des Bogensportclubs (BSC) Rheinberg. Er sagt: „Von sportlicher Bewegungstherapie bis hin zu meditativen Einflüssen ist in unserem Sport eine Menge zu finden.“ Der Bogensport sei für alle Altersgruppen, Geschlechter und auch für Personen mit Handicap ein geeigneter Sport. Süßelbeck: „Jedem ist es selbst überlassen, ob er eher den sportlichen Ehrgeiz auf Meisterschaften ausleben, die Ausflüge in die Natur oder die Geselligkeit im Kreise Gleichgesinnter in den Vordergrund stellen oder auch einfach alle Facetten erleben möchte.“ Der Verein bietet für alle Interessen genügend Raum, inklusive des aktiven Bogenbaus. Eine junge Schützin des BSC Rheinberg bei der „Arbeit“. Foto: BSC Nun will der BSC den Damen- und Mädchenbereich im Verein stärken. Deshalb soll am Wochenende des 20. und 21. Mai ein Grundlagenkurs für bis zu zwölf Interessierte stattfinden. Das Grundlagentraining sei im Verein für die Gesundheit der Teilnehmer, aber auch für die allgemeine Sicherheit ein Muss. Nach diesem Grundlagentraining stehe es jedem Teilnehmer frei, sich sofort als Mitglied im Verein aufnehmen zu lassen, dies sei jedoch keine Pflicht. Der Geschäftsführer: „Wir werden an beiden Tagen um 10 Uhr beginnen und mindestens bis 15 Uhr auf dem Vereinsgelände, das sich noch an der Messe Niederrhein am Annaberg befindet, trainieren. Wenn nach jeweils vier Stunden noch Kondition vorhanden ist, kann auch noch etwas länger das Erlernte vertieft werden. Die Teilnehmerinnen sollten mindestens acht Jahre alt sein, nach oben hin gibt es keine Altersbeschränkung. Es werden einige Übungsleiter, die mit mehreren deutschen Meistertiteln über Jahre ihre Fähigkeiten als Schützen bewiesen haben, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die komplette Ausrüstung stellt der Verein zur Verfügung. Außer Spaß und gute Laune müsse nichts mitgebracht werden, heißt es.

(up)