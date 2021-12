Neues Angebot der Stadtbibliothek Rheinberg : Mehr fremdsprachliche E-Books in der Bibliothek

Mehr fremdsprachliche E-Books in der Bibliothek

Die Stadtbibliothek an der Lützenhofstraße im ehemaligen Konvikt weitet ihr digitales Angebot aus. Möglich geworden sei dies durch Fördermittel für den Digitalverbund Niederrhein in Höhe von 100.000 Euro aus dem Förderprogramm „Wissenswandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur“. Ab sofort können Kunden und Kundinnen englischsprachige und niederländische E-Books und E-Audios für Erwachsene und Kinder über die Plattform https://niederrhein.overdrive.com herunterladen. Damit kann die Stadtbibliothek Rheinberg ihr bisheriges analoges Angebot in diesem Bereich erneut ausweiten.