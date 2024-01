Kinderkarneval in Rheinberg Prinz Karsten I. tanzte in der Stadthalle mit den Kindern

300 bis 350 Kinder ab sechs Jahren konnten drei Stunden ausgelassen in der Stadthalle feiern. Das Team der Alten Apotheke um Oliver Prophet sorgte dafür, dass es auch kühle Getränke und ein paar Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch gab. Wem das nicht reichte, der konnte sich Kamelle genehmigen, die unter anderem Prinz Karsten zusammen mit seinem Hofmarschall Markus Cerkovc und seinem Zeremonienmeister Ralf Renkens in die Menge warf. „Wir haben uns sehr gefreut, dass der Prinz auch mit den Tanzgarden getanzt hat“, sagte Lena Bilzer am Montag.