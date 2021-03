Bekanntgabe der nominierten Filme in Los Angeles : Rheinberger Max Lang geht im Oscar-Rennen leer aus

Max Lang kommt aus Rheinberg. Der Filmemacher lebt und arbeitet seit sechs Jahren in Los Angeles. Foto: Nickelodeon/privat

Rheinberg/Los Angeles Der Rheinberger Filmemacher hatte auf eine dritte Nominierung gehofft. Er und sein Partner Daniel Snaddon waren mit der Produktion „The Snail and the Whale“ (Die Schnecke und der Buckelwal) in die engere Wahl gekommen. Die Jury entschied am Montag.

Es hat nicht geklappt: Der aus Rheinberg stammende Filmemacher Max Lang und sein Partner Daniel Snaddon sind mit ihrer Produktion „The Snail and the Whale“ (Die Schnecke und der Buckelwal) nicht für einen Oscar nominiert worden. Die beiden Kollegen waren in der Rubrik „Animierter Kurzfilm“ ins Rennen gegangen und galten als mögliche Kandidaten für die Endausscheidung. In Los Angeles ist am Montagmittag unserer Zeit bekanntgegeben worden, wer für die Oscar-Verleihung am 26. April nominiert worden ist.

Zweimal schon war der 38-jährige Lang für die weltweit bedeutendste Trophäe im Filmgeschäft nominiert: 2011 für „Der Grüffelo“, den Lang zusammen mit Jakob Schuh produzierte, und 2014 zusammen mit seinem Partner Jan Lachauer für den Film „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“.

Die Jury entschied sich am Montag in der Rubrik „Bester Animationsfilm“ für die Produktionen „Onward: Keine halben Sachen“, „Die bunte Seite des Monds“, „Shaun das Schaf: Der Film 2 – Ufo-Alarm“, „Wolfwalkers“ und „Soul“.

Seit sechs Jahren lebt Max Lang mit seiner Frau Suzanne (die aus New Jersey stammt) und den gemeinsamen Kindern Lulu (10) und Huckleberry (6) in Los Angeles. Max Lang, der einen jüngeren Bruder hat und dessen Eltern in Rheinberg leben, ist nicht nur Filmemacher. Er ist zusammen mit seiner Frau, die Drehbuchautorin ist, unter die Kinderbuchautoren gegangen. Die beiden haben inzwischen drei wunderschöne Bilderbücher veröffentlicht, von denen bisher zwei auf dem deutschen Markt zu bekommen sind: „Jim ist mies drauf“ und „Jim hat keinen Bock“. Hauptakteur ist der manchmal etwas schlecht gelaunte Schimpanse Jim Panse.