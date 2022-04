Blues-Konzert in Rheinberg : Matt Schofield und die Magie mancher Adler-Abende

Rheinberg Der in den USA lebende Brite Matt Schofield zählt für viele zu den besten Blues-Gitarristen der vergangenen Jahrzehnte. Jetzt gastierte der 44-jährige Musiker erstmals im Schwarzen Adler in Vierbaum. Ein Konzert zum Zungeschnalzen.

Der Ton macht die Musik. Das sagt man so, und bei Gitarristen stimmt das auf jeden Fall. Jimi Hendrix , Carlos Santana , David Gilmour, Eric Clapton , BB King, Peter Green, Albert Collins, Stevie Ray Vaughan, Mark Knopfler – alles Gitarristen, von denen man nur ein paar Töne hören muss, und schon hat man sie erkannt. Matt Schofield gehört auch in diese Reihe. Der Brite mit Wahlheimat USA hängt sich die Fender Stratocaster um, dreht den Volumenregler auf, spielt los, man hört die ersten Töne und weiß, dass man diesen Sound nie mehr vergessen wird. Bam!

So war es jetzt im Schwarzen Adler, wo der 44-Jährige zum ersten Mal auftrat. Für viele ist Schofield der beste Blues-Gitarrist seit Jahrzehnten. Ein ganz Großer. Und es war ein bisschen so wie damals, als Joe Bonamassa, inzwischen ein weltweit bekannter Superstar des Blues, dreimal in Vierbaum auf der Bühne stand und man jedes Mal spürte: Das sind große Momente.

Schofield, ein ganz unaufgeregter Typ mit langem Haar, Sonnenbrille und Siegelring am Finger, ist spieltechnisch extrem gut beschlagen. Er beherrscht nicht nur den Blues in allen Varianten aus dem Effeff. Er kann hart rocken, kann swingen wie einst Joe Pass und geht es auch mal funky und soulig an. Wenn er als Zugabe „Them Changes“ von Buddy Miles (auch als „Changes“ von Jimi Hendrix bekannt) mit diesem markanten Riff raushaut, ziehen einem Groove und Power den Boden unter den Füßen weg. Der vielseitige Alleskönner Robben Ford ist vielleicht der Gitarrist, dem Schofield stilistisch am nächsten kommt.