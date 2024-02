Musikalische Lesung im Bürgerhaus Budberg Hommage an eine fast Vergessene

In der Berliner Vossischen Zeitung wurde 1922 ihr erstes Gedicht veröffentlicht. Berlin, wo sie seit 1918 mit ihren Eltern lebte, wurde die erste Station in ihrem künstlerischen Leben. Sie war in den 1930er Jahren nicht mehr aus dieser Szene wegzudenken, die sie mit Kurt Tucholsky oder Else Lasker-Schüler teilte. Um 1937 wurde beispielsweise ihr „Lyrisches Stenogrammheft“, seit 1933 Bestseller, als schädlich und unerwünscht verboten. Ihre stenografischen Alltagsbeobachtungen, angereichert mit jüdischen Lebensweisheiten, gefielen nicht. Wenig später folgte mit dem Erscheinen ihres zweiten Buches ein Auftrittsverbot und die Auswanderung in die USA. In ihrem Herzen blieb sie jedoch immer in Berlin, was auch ihre spätere Zerrissenheit erklärt. Heimweh nach Nirgendland bezeichnete sie das Gefühl nach ihrem Zuhause und sich selber als ewiges Emigrantenkind.