Musik und Stände in Rheinberg : Martinsmarkt mit Musik am Hospiz

Der Heartchor mit Leiter Tom Bissels (vorn) singt am 12. November am Haus Sonnenschein an der Moerser Straße. Foto: Bernd Rous

Rheinberg Der Martinsmarkt am Hospiz Haus Sonnenschein gehört zu den kleinen Märkten, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Auch in diesem Jahr wird am Wochenende, 12. und 13. November, jeweils von 15 bis 19 Uhr, auf dem Vorplatz des Hospizes „Martini“ gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Maibusch

Das Fest, an dem nicht nur Kinder Freude haben an den Laternen, den Martinsliedern und nicht zuletzt an den leckeren Weckmännern. Das Markt-Wochenende verspricht eine gemütliche Atmosphäre voller Herzenswärme und Geselligkeit und vermittelt mithin die Werte, für die der heilige Bischof steht: Mitgefühl und Hilfsbereitschaft.

An den Marktständen können die Besucher selbstgemachte Wollsachen, Dekoartikel, Liköre, Marmeladen und vieles andere erwerben und damit die Arbeit des Hospizes unterstützen. Mit einem Stand vertreten sind in diesem Jahr der Kindergarten St. Anna (nur am Samstag) sowie der Lions Club Rheinberg Juventas. Außerdem sorgt am Samstag, 12. November, ab 17 Uhr, der Moerser Gospelchor „Heartchor” mit Gesang und einer Live-Band für ein stimmungsvolles musikalisches Rahmenprogramm.

Bekannt ist der Martinsmarkt am Hospiz auch für Kulinarisches. Neben Waffeln und Glühwein wird erstmals deftig-niederrheinische Küche „serviert“: Grünkohl mit Mettwurst. Hinter dem Angebot stehen Oliver Frenkel vom Förderverein des Hospizes sowie Florian Miebach, Inhaber von FM Catering aus Moers.

(nmb)