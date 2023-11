Event in Rheinberg Martinsmarkt am Hospiz mit Gospel und Glühwein

Der Martinsmarkt am Hospiz Haus Sonnenschein, an der Moerser Straße hinter dem St.-Nikolaus-Krankenhaus gelegen, hat bereits eine lange Tradition. Jetzt laden der Förderverein und das Team des Hospizes ein, ein paar stimmungsvolle Stunden zu verbringen. Am Samstag, 18. November, und am Sonntag, 19. November, jeweils von 15 bis 19 Uhr, gibt es Marktstände mit unterschiedlichem Angebot zum Bummeln und Verweilen. Marmeladen und Liköre, Selbstgestricktes und Dekoartikel, das Angebot ist groß. Waffeln und Deftiges stehen auf der Speisekarte. Die Besucher können sich mit Glühwein und Kinderpunsch wärmen.