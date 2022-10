Fest des Ossenberger Heimatvereins : Martinimarkt stimmt auf Advent ein

Ossenberg Der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg lädt für Samstag, 5. November, zum 13. Martinimarkt ein. Er findet auf dem Dorfplatz neben der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt statt.

Der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg lädt zum 13. Martinimarkt am Samstag, 5. November, von 14 bis 20 Uhr auf den Dorfplatz neben der katholischen Kirche Ossenberg ein. Viele kleine Holzhütten, seinerzeit von den Mitgliedern des Heimatvereins selbst zusammengebaut, sowie weitere Pavillons reihen sich aneinander und sorgen so für ein gemütliches Ambiente. Dazu tragen auch die vielen Lichterketten bei, die rund um den Dorfplatz bis zum neuen Jahr erstrahlen werden.

So finden die Besucher in den kleinen adventlich dekorierten Hütten wieder eine große Auswahl an Geschenkideen für das Weihnachtsfest. Selbstgemachte Engel oder Kerzen aus Holz, Feuertonnen, Rostdekorationen, dekorative Betonarbeiten, Selbstgestricktes oder Selbstgehäkeltes sowie Geschenksets aus Seifen und Likören sind diesmal ebenso auf dem Martinimarkt zu finden wie selbstgezogene Kerzen, Pralinen, Kochschürzen mit Pfiff, Weihnachtsgebäck oder Selbsthergestelltes von den Kindern, Erzieherinnen und Eltern des St.-Mariä-Himmelfahrt-Kindergartens. Der Gemeindeausschuss der Pfarrkirche bastelt auf dem Markt Tischlaternen und Fensterbilder. Der Heimatverein übernimmt als Ausrichter die Cafeteria mit selbstgebackenen Leckereien, während die Jugendabteilung des KAG Ossenberg frische Waffeln anbietet. Herzhaft wird es bei Bratwurst und Currywurst des Vereins Gemütlichkeit oder beim Kindergarten Ossenberg, der den Besuchern Reibekuchen mit Apfelmus oder Rübenkraut backt. Der Glühweintruppe des KAG bietet heiße Getränke, die Ossenberger Schützen Bier und kalte Getränke an.