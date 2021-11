Veranstaltung am Samstag in Ossenberg : Martinimarkt mit 3G-Beschränkung

Ein Foto von einem früheren Martinimarkt in Ossenberg. Auch diesmal stehen viele Verkaufsstände auf dem Dorfplatz. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Ossenberg Der Heimatverein Herrlichkeit will bei seiner Veranstaltung am Samstag auf dem Dorfplatz Ossenberg den größtmöglichen Schutz vor Corona bieten. Wertmarken bekommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Was die Besucher erwartet.