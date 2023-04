Kultur in Rheinberg Comedy und Magie zwischen Karl Lagerfeld und DJ Ötzi

Eine Paraderolle von Martin Sierp ist die Parodie des Modeschöpfers Karl Lagerfeld. „Mode ist eine Abkürzung und bedeutet: Männer opfern die Ersparnisse“, an die perfekt imitierte schnelle Nuschelstimme des Originals musste man sich erst gewöhnen, während Besucher Bodo sich kurz darauf innerlich von seiner Jacke verabschiedet haben dürfte, die er Sierp „zur modischen Verfeinerung“ überlassen hatte. „Das ist ein holländisches Designerstück“, stellte der falsche Lagerfeld mit Kennerblick fest, „es ist van der Stange.“ Dann steckte sich Sierp eine Zigarette an und stopfte diese zum Entsetzen des Besitzers in das Kleidungsstück. „So wird aus einer ordinären Jacke ein Smoking“, bemerkte der Potsdamer, der das gute Stück im Anschluss im Handumdrehen reparierte.