Spendenaktion einer Rheinbergerin : Marmeladen- und Pralinen-Verkauf für das Hospiz

Rheinberg Antje Kremer-Adams hat wieder Marmeladen gekocht und Pralinen selbst hergestellt. Das und andere Produkte verkauft sie in den kommenden Woche. Der Erlös geht an das Haus Sonnenschein in Rheinberg.

Unterstützt wird sie von einer Socken-Strickerin sowie von Plätzchen-Bäckerinnen. Eine Spende von Walnüssen und Walnussöl kommt dazu, auch die geht in den Verkauf. Carsten Kämmerer vom Ossenberger Wochenmarkt hat Kremer-Adams einen Standplatz zugesagt. An den Samstagen 29. Oktober, 22. November, 4. und 17. Dezember ist sie dort jeweils von 8 bis 13 Uhr vertreten. Auch beim Martinimarkt in Ossenberg verkauft sie am 5. November von 14 bis 20 Uhr ihre Produkte. Am 19. und 20. November (Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr) findet eine Weihnachtsausstellung im Pflanzenzentrum Op de Hipt in Rheurdt statt. Auch dort ist Antje Kremer-Adams vertreten. Unterstützt wird sie wieder von Klaudia Schneiders vom Blumenhaus Koppers in Bönninghardt, Heideweg 1. Dort können Marmeladen, Pralinen und andere Produkte eingekauft werden. Bestellungen sowie Plätzchen-Spenden nimmt Antje Kremer-Adams unter Tel. 0172 2093113 entgegen.