Ehejubiläum in Rheinberg : Die Feier wird nächstes Jahr nachgeholt

Marlies und Karl-Heinz Borgers gaben sich am 8. Mai 1970 das Ja-Wort und sind immer noch glücklich verheiratet. Die kirchliche Trauung fand in der St.-Anna-Kiche statt. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Marlies und Karl-Heinz Borgers sind seit 50 Jahren verheiratet. Wegen der Corona-Pandemie mussten die beiden Rheinberger das geplante Goldhochzeitsfest mit Familie, Freunden und Nachbarn verschieben.

Zu diesem Lied wollten Marlies und Karl-Heinz Borgers eigentlich auch auf ihrer Goldhochzeit am 8. Mai tanzen. Das Fest sollte groß gefeiert werden, mit den beiden Söhnen Marcel und Frank, mit Familie, Freunden, Nachbarn. Doch dann kam die Corona-Pandemie. „Jetzt haben wir alles um ein Jahr verschoben und feiern dafür unseren 51. Hochzeitstag im nächsten Jahr ganz groß“, sagt das Paar, für das dieser Titel bis heute nicht an Bedeutung verloren hat.

Bereits ein Jahr nach dem Kennenlernen hat sich das Paar verlobt, 1970 führte der gelernte Starkstromelektriker Karl-Heinz Borgers seine Verlobte in der Rheinberger St.-Anna-Kirche vor den Altar. Es sei ein schöner Maitag gewesen, warm und etwas windig. „Und als wir aus der Kirche kamen, stand Altenhövel mit einer weißen Kutsche da“, so das Paar. Eine wunderbare Hochzeit sei es gewesen.

Die Kamp-Lintforterin Marlies wurde in Rheinberg schnell heimisch. Nicht zuletzt, weil die Eltern von Karl-Heinz Borgers 36 Jahre den Kamper Hof und damit Rheinbergs „gute Stube“ führten. Wenn man Rheinberger kennenlernen wollte, dann dort. Beruflich arbeitete Karl-Heinz Borgers seit 1970 in der Hausverwaltung für Kaufhof beziehungsweise die Kaufhalle und Real in Kamp-Lintfort. Das Real-Gebäude verwaltet er noch heute – acht Jahre, nachdem er in Ruhestand gegangen ist. Ehefrau Marlies war bis zur Geburt des ersten Sohnes Marcel 1972 – Sohn Frank folgte 1981 – berufstätig, danach hat sie sich ausschließlich der Familie gewidmet und als „Managerin“ alle und alles zusammengehalten. „Der Familienzusammenhalt ist uns enorm wichtig, das ist heute noch so“, betont das Paar.