Goldhochzeitspaar Becker in Rheinberg Seit 50 Jahren Seite an Seite durch Leben

Passiert ist es beim Tanz in den Mai 1972. In der Millinger Gaststätte Gödeke an der Saalhoffer Straße. Der junge Heinz Becker sei auffällig oft gekommen, um die junge Marlies zum Tanzen aufzufordern, hört man. Und wie das so geht: Die beiden lernten sich erst kennen, dann lieben und zwei Jahre später, am 15. März 1974, gaben sie sich auf dem Standesamt das Ja-Wort. Das ist genau 50 Jahre her. Feiern wird das Paar Ende April, denn am 24. April 1974 fand die kirchliche Hochzeit in der alten St.-Anna-Kirche statt.