Schützenfest in Ossenberg : Markus Caniels ist König

Ossenberg Ossenberg hat nach vier Jahren einen neuen Regenten: Markus Caniels setzte sich beim Königsschießen mit dem 44. Schuss gegen Horst Köhler, Tim Weyhofen-Brahm, Christopher Frings und Herzog Wilhelm Albert von Urach durch.

Nach vier Jahren fand erstmals wieder ein Schützenfest in Ossenberg statt. Die Ossenberger Schützen zogen mit Unterstützung des Spielmannzuges Wesel-Lackhausen zuerst zum Ehrenmal am Friedhof, legten dort nach Ansprache des Präsidenten Richard Pleines einen Kranz nieder und zogen dann durchs Dorf, um das scheidende Königspaar Wolfgang Dröttboom und Ute Schreyer am Sportheim abzuholen. Anschließend ging es zum Schloss, wo Ehrungen und Beförderungen durchgeführt wurden. Die Herzogin und der Herzog von Urach erwarteten die Schützen bereits. Sie wurden besonders begrüßt, ihnen wurde für die Gastfreundschaft gedankt. Die würdevolle Feier wurde mit Fahnenschwenken und dem großen Zapfenstreich zu Ehren des scheidenden Königspaares und der Geehrten gekrönt.

Am Freitag, 27. Mai, geht’s weiter mit der Blaumannparty und am Samstag, 28. Mai, mit dem Krönungsball. Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag um 12 Uhr im Festzelt soll die Satzung so geändert werden, dass künftig auch Frauen aufgenommen werden können. Der Familientag rundet das Schützenfest ab.