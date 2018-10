Rheinberg: Markierungsstreifen für Fahrradfahrer

Rheinberg Radwege müssen nicht mehr genutzt werden. Für mehr Sicherheit auf Xantener und Wallacher Straße.

Das gilt auch in Rheinberg. Was die Beschilderung angeht, hat die Stadt schon vor Monaten darauf reagiert. Schilder mit dem Hinweis auf Radwege sind abmontiert worden, der Bau- und Planungsausschuss hat zudem beschlossen, an einigen Straßen die Fahrbahn mit Markierungsstreifen auszustatten. An der Xantener Straße ist das nun umgesetzt worden – zwischen den Wällen und der Einmündung zum Sportplatz. Die Markierungen (die sich auch um die Parkbuchten schlängeln) sollen motorisierte Verkehrsteilnehmer zu mehr Vorsicht anhalten. Dieter Paus, Technischer Beigeordneter, verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass der seit Jahren arg ramponierte Radweg an der Xantener Straße in Höhe des Schulzentrums bald saniertwerden soll.