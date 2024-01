Evangelische Kirchengemeinde Wallach Die Hausmeisterin sagt nach 35 Jahren „tschüss“

Ja, sie werde die Arbeit vermissen. Und die Fortbildungen und die Gespräche mit ihrer Chefin und den Kolleginnen und Kollegen. Die Chefin, das ist Pfarrerin Ulrike Thölke; die Kollegen, das ist das neunköpfige Team, das in der Evangelischen Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth arbeitet; die Arbeit, das ist ihre Hausmeistertätigkeit, die sie 35 Jahre lang erledigt hat. Die Rede ist von Marion Donath, die seit dem 1. Januar im Ruhestand ist und am Sonntag, 28. Januar, im Gottesdient um 9.30 Uhr in der Wallacher Kirche von ihrem Dienst entpflichtet wird.