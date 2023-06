Anwohnerstreit in Rheinberg Mario Barth wirft der Stadt Rheinberg Abzocke vor

Mario Barth und der Sender RTL gehen mit der Stadt Rheinberg hart ins Gericht. Barth, der selbsternannte Comedy-Geld-Spar-Minister, sagte am Mittwochabend in seiner Fernsehsendung „Mario Barth deckt auf“: „Hier wird richtig abgezockt.“ Er meinte damit die Stadt Rheinberg und ihren Umgang mit der Straßenausbauabgabe im Gebiet An de Wei.