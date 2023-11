Viele Gratulanten in Orsoy Ein Prosit auf den Neunzigsten

Maria Fink aus Orsoy hat ihren 90. Geburtstag gefeiert. An diesem Ehrentag gaben sich viele Gratulanten verschiedener Vereine die Klinke in die Hand. Es gratulierten etwa Abordnungen der inzwischen aufgelösten katholischen Frauengemeinschaft St. Nikolaus, der Caritas sowie der Stadt Rheinberg. „Das Laufen geht nicht mehr so gut, aber im Oberstübchen funktioniert noch alles“, sagt die Jubilarin und tippt sich grinsend an die Stirn. Zahlreiche Anrufe gingen bei der seit 73 Jahren in Orsoy ansässigen Frau ein. Auch mit der Familie wurde gefeiert: mit Tochter und Schwiegersohn, Sohn und Schwiegertochter, einer Enkeltochter und fünf Enkelsöhnen, teilweise mit Anhang sowie vier Urenkeln. Das fünfte Urenkelchen ist schon unterwegs. Weitere Verwandte bereicherten die Familienfeier am Samstag. Nach der vielen Feierei auch mit Freunden hatte sich die 90-Jährige eine Erholung verdient.