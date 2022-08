Festival in Rheinberg : MAP und Zauberlehrling sind startklar

Der Zauberlehrling ist das Aushängeschild des MAP-Festivals. Seit 2000 haben die Musiker bei jedem Festival gespielt. Die Band betritt die Bühne am Samstagabend um 22.15 Uhr. Foto: Gernot Mangold

Rheinberg Am Freitag wird die große Bühne aufgebaut, am Samstag folgen Beschallungs- und Lichtanlage. Ab dem späten Nachmittag gibt es dann jede Menge Live-Musik am Rheinberger Pulverturm. Alle Beteiligten sind voller Vorfreude.