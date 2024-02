Polizei bittet um Hinweise nach Vorfall in Rheinberg Mann will Mädchen am Orsoyerberg in sein Auto locken

In Orsoyerberg an der Kreuzung Landwehr / Unter dem Berg ist ein zehnjähriges Mädchen auf dem Nachhauseweg von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen und aufgefordert worden, in das Fahrzeug einzusteigen. Das teilte die Polizei mit. Passiert sei der Vorfall am Dienstag gegen 13.30 Uhr, heißt es. Das Mädchen habe geschrien und sei weggerannt. Die Eltern des Kindes erstatteten am Dienstagabend Anzeige bei der Polizei. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Smart gehandelt haben, in dem ein ungefähr 50-jähriger Mann, bekleidet mit einem schwarzen Mantel und schwarzem Hut und Sonnenbrille, gesessen haben soll. Bislang hätten sich keine Hinweise auf eine Straftat ergeben, schreibt die Polizei. Der Fahrer habe bislang nicht ermittelt werden können. Die Polizei sagt, sie nehme den Sachverhalt sehr ernst und gehe dem Hinweis mit großer Sorgfalt nach. Sie rät Eltern, mit ihren Kindern über derartige Sachverhalte zu sprechen. Dabei solle man den Kindern erklären, wie sie sich beim Ansprechen durch Unbekannte verhalten sollen. Hinweise zu dem Vorfall in Orsoyerberg nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 934 0 entgegen. Die Polizei bittet darum, derartige Vorfälle oder Beobachtungen sofort unter der Nummer 110 zu melden.