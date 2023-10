Polizei ermittelt in Rheinberg Mann soll Rennradfahrer umgestoßen haben

Nach einem „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“ in Rheinberg sucht die Polizei einen Mann und hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht. In einer Mitteilung erklärte sie den Hintergrund. Demnach hatte ein Rennradfahrer (45) aus Rheinberg am Sonntag gegen 14.45 Uhr mit seinem Rennrad die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof befahren, als an der Verkehrsinsel zwischen Fossastraße und Mühlenhof vor ihm Fußgänger die Straße überquerten. Einzelne Personen hätten sich auf die Straße gestellt und ihre Arme ausgebreitet, um den Kindern ein sicheres Überqueren der Straße zu ermöglichen. Als der letzte Mann mit einem Kinderwagen – es sei ein Fahrradanhänger gewesen, der als Kinderwagen genutzt wurde – die Straße überquert habe, sei der 45-Jährige an den Personen auf dem nun freien Schutzstreifen vorbeigefahren. Dabei habe ihn der Mann mit dem Ellenbogen angestoßen, woraufhin der 45-Jährige zu Boden gestürzt sei. Nach einem kurzen Wortgefecht habe der Rennradfahrer seine Fahrt fortgesetzt. Zuhause habe er aber zunehmend Schmerzen durch den Sturz verspürt und Beschädigungen an seinem Fahrrad festgestellt. Der bislang unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben, wie die Polizei erklärte: Er soll etwa 35 Jahre alt sein, 1,80 bis 1,90 Meter groß, er habe kurz rasierte Haare und einen Drei-Tage-Bart. Die Polizei bittet um Hinweise, die Ermittler in Kamp-Lintfort nehmen sie entgegen, Tel. 02842 9340.