Polizeieinsatz in Rheinberg Mann will Knöllchen verhindern – jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren

Die Polizei teilte mit, dass am Donnerstagnachmittag ein 31-jähriger Essen handgreiflich geworden sei, als ihm Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Rheinberg ein Knöllchen ausstellen wollten. Als sie den Parkverstoß an der Straße An der Neuweide im Gewerbegebiet Winterswick festgestellt hatten, parkten sie ihren Dienstwagen und wollten den Verstoß ahnden. Die Ordnungshüter seien von dem Essener aber schon daran gehindert worden, aus dem Auto auszusteigen, indem er sich vor die Fahrzeugtür stellte. Als die Mitarbeiter der Stadt den Verstoß mit ihrem Diensthandy festhalten wollten, soll der Mann ihnen das Telefon aus der Hand geschlagen haben. Die Beamten zogen daraufhin die Polizei hinzu. Den 31-Jährigen erwartet nun neben dem Parkverstoß ein Strafverfahren, das deutlich teuer als das Knöllchen ausfallen dürfte, schrieb die Polizei.